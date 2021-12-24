Москва, , 22:21 — REGNUM Последние действия России с выставлением США и НАТО невыполнимых условий и передвижения войск к границе с Украиной не могут не вызвать ответной реакции даже у таких стран как Швеция. Об этом 23 декабря в интервью газете Dagens Nyheter заявил главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден.

Флаг Швеции Anders Sikvall

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Ситуацию на границе между Россией и Украиной главком Бюден называет «серьезной и тревожной».

«Понятно, что теперь мы активизировали нашу работу и готовы действовать быстрее обычного. Мы готовы к любому развитию событий, не в последнюю очередь в непосредственной близости от нас», — заявил Бюден.

Среди прочего, повышена готовность армейских штабов, пересмотрены списки аварийных сигналов, усилен сбор разведывательной информации, ведется подготовка ВВС к различным инцидентам.

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