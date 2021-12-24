Мюнхен, Германия, 24 декабря, 2021, 22:15 — ИА Регнум. 24 декабря издание The Guardian опубликовало рейтинг топ-100 лучших футболистов уходящего 2021 года. Первое место в рейтинге во второй раз подряд занял 33-летний таранный форвард мюнхенской «Баварии» и национальной сборной Польши Роберт Левандовски.

Fcbayern.com Роберт Левандовски

В первой половине сезона 2021/22 Роберт Левандовски сыграл в 25-ти матчах во всех турнирах на клубном уровне, в которых забил 29 мячей и отдал 5 результативных передач.

Топ-10 футболистов 2021 года по версии The Guardian:

1. Роберт Левандовски («Бавария», Польша)

2. Лионель Месси («Барселона», «Пари Сен-Жермен», Аргентина)

3. Мохаммед Салах («Ливерпуль», Египет)

4. Карим Бензема («Реал», Франция)

5. Жоржиньо («Челси», Италия)

6. Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен», Франция)

7. Эрлинг Холанд («Боруссия», Норвегия)

8. Криштиану Роналду («Ювентус», «Манчестер Юнайтед», Португалия)

9. Н’Голо Канте («Челси», Франция)

10. Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити», Бельгия)

Обладателем «Золотого мяча» 2021 года от журнала France Football стал атакующий полузащитник сборной Аргентины Лионель Месси, одержавший в составе национальной команды победу в Кубке Америки 2021. Левандовски занял второе место в голосовании.