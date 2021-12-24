Бухарест, , 22:10 — REGNUM В Бухаресте и ряде других регионов Румынии к пропаганде всеобщей вакцинации населения от COVID-19 подключился местный Дед Мороз — Мош Крэчун. Об этом 24 декабря сообщило Радио Бухарест.

Уте Краузе. Заговор Дедов Морозов

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Согласно официальной информации, инициатива принадлежит структурам министерства здравоохранения страны, представители которых посчитали, что накануне Рождества и Нового Года именно этот сказочный герой поможет увеличить соответствующие медицинские показатели.

По словам очевидцев, в тысячах пунктах вакцинации по всей стране дежурят свои Мош Крэчуны, раздающие поставившим прививку пациентам подарочные наборы. Предполагается, что акция продлится до 31 декабря нынешнего года.

Напомним, Румыния отмечает Рождество по Григорианскому календарю. В праздничные дни количество пунктов вакцинации от COVID-19 в стране увеличено втрое.

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