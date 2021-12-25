25 декабря 2021 | Время чтения 6 мин

Виктория Шадчина, Александр Куликов, , 09:29 — REGNUM В Волгограде ветеранская секция участников Парада Победы 1945 года жива благодаря лишь одному фронтовику.

Когда-то в Волгограде было 87 ветеранов, участвовавших в историческом параде в честь победы СССР над Германией в Великой Отечественной войне. Сегодня Александр Колотушкин — последний в городе участник тех событий.

Колотушкин Александр Иванович — последний живой участник из Волгограда Парада Победы 1945 года на Красной площади Александр Куликов © ИА REGNUM

Ветеран Великой Отечественной войны Александр Колотушкин называет себя счастливчиком. Говорит, жизнь и служба были непростые, но ему всегда везло.

Он начал войну 17-летним мальчишкой в декабре 1943 года. После окончания зенитно-пулеметных курсов — сразу в бой. Обеспечивал прикрытие аэродромов под Москвой, Кубинкой, Электросталью, сопровождал эшелоны с военными грузами, идущие на 3-й Белорусский фронт. Победу встретил в Кенигсберге, а в июне 1945 года в составе сводных полков фронтов маршем прошёл по Красной площади.

Более 20 лет назад в городском совете ветеранов Колотушкина избрали председателем секции «Участники Парада Победы». С тех пор он с головой ушёл в работу с подрастающим поколением. Особенно близок ему стал кадетский корпус СК РФ имени Фёдора Слипченко. Там он часто проводил уроки мужества, подбадривал курсантов на линейках, радовался за них, когда принимали присягу, гордился, когда успешно поступали в военные вузы.

Колотушкин Александр Иванович в окружении руководства кадетского корпуса Александр Куликов © ИА REGNUM

Плоды его трудов не заставили себя долго ждать. На днях ветеран отметил свой 95-летний юбилей. И для него — последнего оставшегося в живых в Волгограде участника Парада Победы 1945 года — волгоградские кадеты устроили торжественный митинг, а потом в его честь маршем прошли под звуки военного оркестра. О таком празднике фронтовик даже не мог мечтать.

К своему дню рождения Александр Колотушкин готовился заранее. Знал, что не обойтись без поздравлений. Но в условиях ковидных ограничений ждал их по телефону. Дочь, оберегая отца-фронтовика, поставила условие — никаких делегаций.

Руководство кадетского корпуса сопровождает Александра Ивановича на торжественные мероприятия в честь его 95-летнего юбилея Александр Куликов © ИА REGNUM

Но когда поступило предложение от любимого кадетского корпуса прибыть к ним на торжественный парад, он не смог сдержать радости. Именно так — с кадетами, на свежем воздухе, под звуки военного оркестра — он и хотел встретить свое 95-летие.

Когда на плацу царила полная готовность, на территорию учебного заведения въехал микроавтобус. Привезли Александра Ивановича и сопровождавшую его дочь. Ветеран оживился — он снова попал в свою стихию.

Он не раз рассказывал кадетам, что к Параду Победы в 1945 году готовились на протяжении целого месяца. Репетиции шли по ночам. Чтобы подготовиться и принять парад в свою честь, фронтовику хватило нескольких минут.

Кадетский корпус на торжественном построении Александр Куликов © ИА REGNUM

«Корпус, равняйсь, смирно! Равнение направо!». Громко прозвучавшая команда разнеслась по плацу. «Кадетский корпус для торжественной линейки, посвященной 95-летию ветерана Великой Отечественной войны, участника парада 1945 года Александра Ивановича Колотушкина, построен», — доложил директор учебного заведения.

Воспитанники кадетского корпуса проходят торжественным маршем в честь юбиляра Александр Куликов © ИА REGNUM

«Мне очень приятно, что вы оказали мне такой прием», — говорил растроганный до слез ветеран. «Это самый дорогой для меня подарок. Я знал, что здесь будет торжественная линейка. Но я не ожидал, что будет именно так, что все будет в мою честь».

Александр Иванович мечтал встретить свой 95-летний юбилей под звуки военного оркестра Александр Куликов © ИА REGNUM

Он уверен, что парады, которые проводятся в стенах учебного заведения, — на всю жизнь остаются в памяти.

Александр Иванович отдаёт честь курсантам Александр Куликов © ИА REGNUM

«Я тоже участвовал в Параде Победы и помню до сих пор, как это проходило. Правда, день был тогда сумрачный, лил дождик. Мы насквозь промокли, но были счастливы. Нас приветствовали и поздравляли с победой Маршалы СССР Жуков и Рокоссовский. И мы громогласно им отвечали дружным «Ура!».

Погружаясь в эти воспоминания, он не может сдержать улыбки.

Торжественные поздравления в честь юбиляра Александр Куликов © ИА REGNUM

«Что ж поделать, если я такой счастливый человек». Не каждому дано было пройти в июне 1945 года по Красной площади. Меня удостоили этой чести».

А потом была церемония повержения 200 вражеских знамен и штандартов. Советские воины бросили их у подножия мавзолея. Колотушкин вспоминает, что вместе со знаменами солдаты с брезгливостью бросали и перчатки, в которых несли фашистские символы. Вот такое было отношение к этим знаменам у фронтовиков, хлебнувших все ужасы войны.

Торжественные поздравления в честь юбиляра Александр Куликов © ИА REGNUM

В нагрудном кармане парадного пиджака Александр Иванович бережно хранит билет участника Парада Победы. И еще документ на медаль «За Победу над Германией». Её участники парада получили первыми — 23 июня 1945 года. Ветеран вспоминает этот торжественный момент, как они, преклоняя колено, целовали Красное знамя. А на следующий день с наградой на груди маршировали по Красной площади.

Колотушкин Александр Иванович Александр Куликов © ИА REGNUM

События из прошлого, как яркие вспышки, всплывают в памяти ветерана. Например, последние недели войны, когда 3-й Белорусский фронт уничтожал Кенигсбергскую группировку. Командир орудия младший сержант Колотушкин сбил немецкий самолет.

«Летчик остался жив», — рассказывает фронтовик. «Самолет полетел вниз, а немецкий летчик — катапультировался. Потом уже бойцы НКВД прочесали территорию и нашли его. Привели, а потом провели мимо нашего строя».

Торжественные поздравления в честь юбиляра Александр Куликов © ИА REGNUM

В тот самый момент у Александра Ивановича и его товарищей по оружию появилось уверенное чувство — крах фашистской армии близок.

«В моей семье воевали трое — отец, старший брат и я. Отец дошел до Берлина, старший брат был тяжело ранен в Курской битве. Конечно, мы все ждали победы, и радовались, когда война была закончена. Что наконец-то мы вернемся в мирную жизнь и будем уже не фронтовиками, а простыми гражданами Советского Союза».

После войны Александр Колотушкин продолжил службу в составе 1924-го зенитно-артиллерийского полка. В 1946-м — поступил в Пушкинское военное радиотехническое училище, которое окончил с отличием. Служил на полигоне «Капустин Яр», участвовал в испытаниях атомного оружия. Он был в числе тех, кто сделал Советский Союз ядерной державой. После увольнения с должности командира радиотехнической части в 1973 году, он перебрался с семьей в Волгоград, где до 2006 года работал на заводе «Баррикады».

Колотушкин Александр Иванович Александр Куликов © ИА REGNUM

В свои девяносто пять он с грустью говорит, что у него было 87 товарищей — участников Парада Победы.

«Мы периодически встречались, проводили заседания нашей секции в совете ветеранов, планировали работу по патриотическому воспитанию молодежи, а сейчас я остался один, всех похоронил».

Александр Иванович принимает поздравления от руководства кадетского корпуса Александр Куликов © ИА REGNUM

Он думал о том, чтобы расформировать секцию, что за смысл в ней, ведь один в поле не воин. Но ему не позволили этого сделать. На юбилее фронтовика председатель городского совета ветеранов Александр Струков сказал как отрезал:

«Пока в Волгограде жив последний участник Парада Победы, секция будет жить!»