Москва, 24 декабря, 2021, 22:09 — ИА Регнум. В Московском политехническом университете учрежден грантовый конкурс имени В.Е. Фортова, в рамках которого молодые научно-педагогические работники вуза имеют возможность получить поддержку своих научных проектов. В этом году научно-технический совет университета отобрал 11 лучших проектов молодых ученых в возрасте до 30 лет. В 2022 году на грантовую поддержку победителей конкурса будет направлено свыше 7,7 млн. рублей, в дальнейшем конкурс будет проводиться ежегодно в рамках реализации программы развития Московского Политеха.

Дарья Драй ИА REGNUM Владимир Фортов

Одним из ключевых критериев отбора стало наличие в конкурсной работе автора результатов собственного исследования и наличие публикаций на профильную тему. Результаты научной работы молодых ученых по условиям конкурса должны быть опубликованы в международных рецензируемых журналах. Финансирование каждого проекта составит 700 тыс. рублей.

Помимо материальной поддержки молодых ученых, Московский Политех планирует провести семинары и мастер-классы для победителей конкурса и всех желающих с участием ведущих российских ученых, на которых более опытные коллеги поделятся опытом проведения исследований, опубликования результатов и подготовки заявок на гранты. Грант позволит молодому научно-педагогическому составу вуза больше времени уделять научным исследованиям, чтобы раскрыть свой научный потенциал.

Победившие в конкурсе проекты охватывают самый широкий спектр тем и дисциплин — от систем технического зрения до применения электрохимических топливных элементов в малогабаритном электротранспорте. Единственная девушка среди победителей — Ольга Сулягина — планирует заняться поиском и подбором оптических методов исследования гелевых систем. Это должно позволить определить фундаментальные закономерности процессов тепло‑ и массопереноса в гелях, чтобы улучшить прочностные характеристики гелей. Результаты ее исследования позволят усовершенствовать технологии регенеративной медицины, повысить эффективность биоматериалов и биореакторов для микробиологических объектов, разработать конструкции микроконтейнеров с гидрогелями для создания аккумуляторов водорода.

Проект, над которым работает Евгений Пикалов, нацелен на разработку и исследование систем технического зрения для разных целей. «Сейчас передо мной стоит множество задач, однако, основное направление — бинокулярные системы и расчет удаленности объекта, — рассказал исследователь. — Хочу изучить подходы и методы, относящиеся к определению расстояния до объекта, и построения трехмерных поверхностей пространства и локализации системы. Способы практического применения буквально неисчислимы: подобные системы востребованы для строительства беспилотных автомобилей, на производствах, в оборонной промышленности и в прочих современных автоматических и автоматизированных системах».

Владислав Евдаков исследует возможность применения электрохимических топливных элементов в малогабаритном электротранспорте, в данный момент его личный проект — дизайн-решения одноместных транспортных средств. В проект входят как визуально — концептуальные решения, так и конструкторская разработка — готовый прототип. Проект должен решить проблему перемещения транспорта, связанную с пробками и недостатком парковочных мест, а также с ограниченным запасом хода электромобилей от аккумуляторов в зимнее время.

Лев Косач работает над теплообменным аппаратом со сверхвысокой степенью регенерации. Есть возможность создать теплообменный аппарат со значением степени регенерации порядка 95% при приемлемых габаритах. Этот аппарат можно использовать в составе газотурбинного двигателя, чтобы значительно повысить эффективность работы двигателя и сократить расход топлива в нём. Теплообменные аппараты используются давно, но эффективность в существующих установках гораздо ниже. Внедрение теплообменного аппарата со сверхвысокой степенью регенерации позволит создать конкурентную установку.

Федор Доронин занимается разработкой новых полимеров с интегрированным тонкоплёночным покрытием, обладающим химической и биологической стойкостью, а также износостойкостью. Результаты проекта могут быть использованы при разработке различных поверхностно модифицированных полимеров и изделий на их основе с увеличенным ресурсом работоспособности, прежде всего, для автомобильной, авиационной техники, нужд ЖКХ.

По словам Егора Якушко, начальника центра управления наукой Московского Политеха, гранты имени В.Е. Фортова должны, с одной стороны, позволить раскрыть потенциал уже существующих идей, а с другой — дать импульс и другим молодым преподавателям вуза к исследовательской работе: «Московский Политех должен стать магнитом для талантливой молодежи, поощряющей их исследовательский азарт с помощью как глубокой экспертизы и научной инфраструктуры, так и материальной поддержки».

В 2021 году Московский Политех стал участником программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030», к основным целям которой относится как повышение конкурентоспособности России в области образования, науки и технологий в целом, так и создание в вузах благоприятных условий для развития и успешной реализации личностного потенциала обучающихся и работников университетского коллектива.