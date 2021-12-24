Санкт-Петербург, , 22:04 — REGNUM Руководство санкт-петербургского «Зенита» рассматривает 24-летнего французского центрального защитника нидерландского клуба ПСВ Оливье Боскальи в качестве замены Ярославу Ракицкому, который может покинуть стан «сине-бело-голубых» следующим летом на правах свободного агента. Об этом 24 декабря сообщило издание Metaratings.

Ярослав Ракицкий Алексей Колчин © ИА REGNUM

Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Оливье Боскальи в 7 миллионов евро. За ПСВ французский спортсмен выступает с 17 июля 2019 года после перехода из «Ниццы» за 2 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Зенит» предложит Ракицкому подписать новое соглашение. Украинский защитник же готов пойти на понижение заработной платы, чтобы остаться в составе санкт-петербургского клуба.