София, , 22:03 — REGNUM Министерство здравоохранения Болгарии обнародовало свод правил поведения жителей и гостей страны на рождественские и новогодние праздники в рамках карантина COVID-19. Об этом 24 декабря сообщило «Болгарское телевидение».

С Новым годом Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Основной рекомендацией медиков является соблюдение дистанции и масочного режима на массовых мероприятиях, а также регулярное использование дезинфицирующих средств после посещения общественных мест.

«Не собирайтесь большими группами и будьте осторожны при посещении пожилых родственников, чтобы не заразить их даже небольшой дозой инфекции, — говорится в буклете минздрава. — Если вы планируете поездку в другой болгарский район или за пределы страны, заранее ознакомьтесь с местными карантинными положениями».

Согласно официальной информации, по состоянию на 24 декабря, число жителей Болгарии, заболевших COVID-19, составило 732 тысячи человек. Из них скончались 30 436 пациентов.

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