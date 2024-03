Лос-Анджелес, США, 24 декабря, 2021, 22:03 — ИА Регнум. Режиссёр Бадди Купер снимет продолжение известного фильма ужасов «Расчленитель» (The Mutilator), который вышел на большие экраны в 1984 году. Об этом 24 декабря сообщает портал We Got This Covered.

Ужас

Отмечается, что в этом проекте Купер вновь выступит в качестве режиссёра и сценариста. К своим ролям вернутся Рут Мартинес и Билл Хичкок, кроме того, в картине снимутся Терри Кайзер («Уикенд у Берни») и Дэмиэн Маффей («Незнакомцы: Жестокие игры»).

Напомним, оригинальный фильм «Расчленитель» Бадди Купер снял совместно с Джоном С. Дугласом. Сюжет фильма рассказывает о том, как группа однокурсников приезжает на остров во время осенних каникул. Там их начинает преследовать и убивать мужчина, связанный с одним из подростков.