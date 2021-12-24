Лондон, , 22:01 — REGNUM 24-летний английский центральный полузащитник лондонского «Арсенала» и сборной Англии Энсли Мэйтленд-Найлз может продолжить карьеру в Серии А. Как сообщает издание ESPN, футболиста планирует взять в аренду римская «Рома».

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В текущем сезоне Мэйтленд-Найлз сыграл лишь в одиннадцати турах за «канониров» во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей в поединке с «Вест Бромвичем».

Мэйтленд-Найлз, будучи воспитанником «Арсенала», ранее также выступал за «Ипсвич» и «Вест Бромвич» на правах аренды.

В прошлое летнее трансферное окно «Рома» подписала форварда сборной Англии Тэмми Абрахама. «Волки» заплатили «Челси» 40 миллионов евро за трансфер футболиста.