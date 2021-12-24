Москва, , 21:58 — REGNUM По данным российских аналитиков, предстоящее новогодние застолье у россиян не обойдется без фермерской утки, красной рыбы и икры. В декабре 2021 года самыми востребованными категориями фермерских продуктов стали: утка, икра и красная рыба.

Новый год в Нижнем Новгороде: ул. Большая Покровская Григорий Михайлов © ИА REGNUM

По сравнению с октябрем текущего года в декабре количество заказов утки выросло в четыре раза, а икры и красной рыбы — в три раза. При этом каждый пятый заказ был на икру и рыбу. Эти товары часто приобретают не только для украшения своего стола, но и как элитный подарок партнерам по бизнесу, отмечают маркетологи.

Вместе с повышенным спросом выросла и конкуренция в данной нише. В борьбе используются все средства от классического пиара до хайпа. Так, компания А-ИКРА выпустила рекламу в своих социальных сетях с актрисой кино для взрослых. Конечно, в рекламе имя и профессия модели не афишируются, но она настолько популярна, что не нуждается в особом представлении и журналистам не составило труда идентифицировать ее. Оказалось, что это Eva Elfie.

«Данный ход может быть вполне оправдан, поскольку хорошо сочетается со слоганом компании «доставляем удовольствие». Насколько эта идея окажется эффективной, покажет время», — говорит рекламный продюсер Кира Выходцева.

До Нового года осталась неделя и битва между компаниями-конкурентами в самом разгаре. Каждый из них старается сделать так, чтобы именно ее продукция оказалась на новогоднем столе россиян.