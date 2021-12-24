Москва, , 21:58 — REGNUM Исполнитель Иван Дорн стал гостем музыкального шоу LAB. Выпуск с его участием доступен на YouTube-канале Therr Maitz с 24 декабря.

Иван Дорн Mary Mitso

В шоу Дорн исполнил кавер на песню «Беги от меня» группы «Гости из будущего». За несколько часов ролик посмотрели более 68 тыс. раз — 6,2 тыс. зрителей поставили видео отметку «мне нравится».

Ранее Иван Дорн дал интервью журналистке Катерине Гордеевой. В нём певец рассказал о своей личной жизни, музыке, а также о взаимоотношениях с отцом.

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