Бухарест, 24 декабря 2021, 21:58 — REGNUM В своем традиционном рождественском обращении президент Румынии Клаус Йоханнис высказался в пользу всемирного объединения для борьбы с распространением коронавируса. Об этом 24 декабря сообщило «Румынское телевидение».
По словам Йоханниса, пожелания крепкого здоровья сейчас является главной парадигмой уходящего года. «Счастливого Рождества всем, где бы вы ни были», — добавил он.
Напомним, Румыния отмечает Рождество по Григорианскому календарю. Праздничные каникулы в этой стране продлятся до 3 января.
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