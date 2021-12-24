Бухарест, , 21:58 — REGNUM В своем традиционном рождественском обращении президент Румынии Клаус Йоханнис высказался в пользу всемирного объединения для борьбы с распространением коронавируса. Об этом 24 декабря сообщило «Румынское телевидение».

Клаус Йоханнис Иван Шилов © ИА REGNUM

Йоханнис «Каждый человек, в какой стране он бы ни жил и какой народ ни представлял, должен помнить о том, что, защитив свою семью от болезней и других невзгод, он вносит свою лепту в укрепление здоровья и благосостояния всего цивилизованного сообщества. Только все вместе мы можем победить коронавирус».

По словам Йоханниса, пожелания крепкого здоровья сейчас является главной парадигмой уходящего года. «Счастливого Рождества всем, где бы вы ни были», — добавил он.

Напомним, Румыния отмечает Рождество по Григорианскому календарю. Праздничные каникулы в этой стране продлятся до 3 января.

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