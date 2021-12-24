24 декабря 2021 | Время чтения 5 мин

Ксаверий де Местр, , 22:30 — REGNUM Член палаты представителей от Демократической партии США Александрия Окасио-Кортес ответил на обвинения бывшего полицейского Нью-Йорка, Лос-Анджелеса и Бостона Уильяма Браттона, который предположил, что демократы Большого Яблока виноваты в том, что бездомные заполонили метрополитен.

Нью-Йорк Иван Шилов © ИА REGNUM

В вирусном твите Браттон написал, что демократы не смогли решить проблему огромного количества бездомных, что является нечестным по отношению к гражданам, использующим метро каждый день для поездок на работу, к полицейским, которым нужна поддержка и к самим бездомным, которые не получили необходимой помощи.

Экс-полицейский прикрепил фотографию, на которой видно несколько бездомных, разлегшихся с грязными вещами в вагоне.

В ответ Окасио-Кортес написала: «Я никогда не смогу привыкнуть к тому, что в нашей стране нормально обесчеловечивать людей, как только их заработок падает ниже определенного уровня».

Отметим, что в последнее время в Нью-Йорке остро обсуждается проблема огромного количества бездомных на улицах. Одни указывают на то, что бездомные портят образ города и отпугивают туристов, в то время как другие, преимущественно демократы, отказываются резко менять ситуацию, ссылаясь на этику.

Бездомный в Нью-Йорке David Shankbone

Американские интернет-пользователи бурно обсудили новость под соответствующей публикацией Fox News.

«Я вырос в суровом городе. Но почему-то там не было бездомных. Многие мужчины в городе воевали во Второй мировой войне и, когда они вернулись домой, они каким-то образом купили дома, женились, завели семьи, купили машины, нашли работу. В отличие от Вьетнама, после Второй мировой войны к ветеранам относились как к героям, и страна внесла изменения, чтобы помочь им успешно вернуться в общество. Это были общенациональные усилия. Ничего подобного не было сделано для ветеранов Вьетнама. Страна в целом должна помогать им так же, как это делало поколение наших родителей. Что касается бездомных, которые являются наркоманами, то они должны жить в приютах. Нельзя позволять людям жить на улицах, нравится им это или нет. Это нехорошо по отношению к ним. Если мы можем найти жилье для 2 миллионов нелегалов каждый год, мы точно сможем найти жилье для наших ветеранов», — указывает Linche699.

«Какой частью своего дохода вы готовы пожертвовать, чтобы экспоненциально растущее число безработных наркоманов могло пользоваться бесплатной комнатой и питанием? 5%? 10%? Лично я предпочел бы, чтобы мои налоговые доллары были использованы на благо людей, которые действительно пытаются что-то сделать со своей жизнью, чем тратить их на спасение тех, кто полностью сдался», — отвечает interested_bystander.

«Это не бездомные, это наркозависимые бродяги. И если вы хотите, чтобы их стало меньше, посадите их в тюрьму. Существует множество приютов, готовых принять таких людей при условии, что они не будут употреблять наркотики. И 99% из них не желают соглашаться на это. Проблема так называемой бездомности, как и многие другие, с которыми сталкивается наше общество, в своей основе очень проста и имеет очень простое решение. Но эта проблема была сильно затуманена нечестными и циничными политиками», — размышляет interested_bystander.

Александрия Окасио-Кортес Franmarie Metzler

«Проблема людей с высокооплачиваемой работой в том, что они не зависят от подачек демов. Посмотрите, как упорно Окасио борется за то, чтобы этим людям было легко голосовать, но при этом она не дает им работу, в то время как экономика разрушена, а бездомность вышла из-под контроля», — злится leppaludi.

«Демократам не нужны рабочие места. Они хотят бесконечных подачек», — отвечает stephenjohnson 1 .

«Мне нравится, как люди вроде Окасио просто сидят сложа руки, говорят о проблемах, таких как неправильное распределение бюджета и другие отговорки, но никогда не предлагают решений, плюс она не ездит в метро. Эти вашингтонские политики оторваны от реальности», — негодует Sledoux.

«Вместо того чтобы обвинять всех остальных в проблеме бездомных, почему бы демократам не предложить несколько конкретных идей. Может быть, предложить построить 1000 крошечных домов в Квинсе и Бронксе или построить высотку на Джером-авеню с сотнями однокомнатных квартир для размещения бездомных, может быть даже с суповой кухней. Вы не предлагаете никакого конкретного решения. Давайте послушаем что-нибудь», — подчеркивает bostonbred.

«Да, тогда она настояла бы на том, чтобы обеспечить их бесплатной едой, мебелью и, что самое важное для них… стерильными иглами», — отвечает yankeemcdoodle.

«Демократы не решают проблемы, они их создают», — продолжает stephenjohnson 1 .

«Похоже, дела на заднем дворе Окасио стали намного хуже с тех пор, как она вступила в должность. Интересно, исправит ли она это или ОНА продолжит быть бременем для американских налогоплательщиков и бездомных?» — интересуется Lench.

«Проблема связана с психическими заболеваниями бездомных, а не с низким доходом» — подчеркивает momentaryglimpseofreason.

Билл де Блазио Kevin Case

Ранее в Нью-Йорке была проведена агрессивная кампания по очистке улиц Манхеттена от бездомных людей. Городские работники прежде убирали с дорог по одному бездомному в день. Теперь же они иногда прогоняют десятки. Начиная с мая, команды санитарных работников, уборщиков и полицейских прочищают Манхеттен ежедневно в одних и тех же местах.

Эти проверки являются частью усилий мэра Билла де Блазио, который также переводит более 8 тыс. человек из гостиниц, где они были размещены, чтобы остановить распространение коронавируса, в групповые приюты барачного типа. Работа продолжается вопреки всплеску заболеваемости штаммом «Дельта». Город также реагирует на многомесячные жалобы на бездомных, которые блокируют и уродуют общественные места, угрожают прохожим и совершают нападения. На прошлой неделе губернатор Эндрю Куомо, чья администрация сократила бюджет на помощь бездомным, назвал эту проблему одним из главных препятствий на пути возрождения города.