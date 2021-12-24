София, 24 декабря, 2021, 21:51 — ИА Регнум. Болгария является активным членом НАТО, однако в вопросах своего функционирования в рамках этой структуры София не должна становиться субъектом решений извне. Об этом заявил министр обороны Болгарии Стефан Янев, пишет 24 декабря софийская газета «Факты».

НАТО. Советский плкат

По словам главы болгарского оборонного ведомства, Болгария должна развивать собственный военный потенциал и вырабатывать соответствующую доктрину, исходя из внутренних интересов.

Янев «Без развития возможностей собственных вооруженных сил мы не сможем защитить наши национальные интересы. Для того чтобы адекватно реагировать на любые вызовы, необходима модернизация болгарской армии».

Как подчеркнул Янев, в этом отношении у Софии в НАТО должен быть особый статус, позволяющий ей самостоятельно решать основные вопросы обороны.

Таким образом глава минобороны Болгарии ответил на обвинения в свой адрес со стороны оппонентов, подвергших критике его мнение о нецелесообразности расширения присутствия НАТО в стране.

Ранее Янев констатировал, что размещение дополнительных подразделений альянса на болгарской территории на данном этапе не является оправданной необходимостью, поэтому рассмотрение соответствующего вопроса должно быть отложено на неопределенный срок.