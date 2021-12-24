Киев, 24 декабря, 2021, 21:50 — ИА Регнум. Пользователи Сети из Украины раскритиковали сервис Netflix за второй сезон сериала «Эмили в Париже». Владельцы аккаунтов в Twitter 24 декабря активно обсуждают образ одной из ключевых героинь шоу — украинки Петры.

Скриншот с YouTube Кадр из сериала «Эмили в Париже»

В Сети сочли образ «оскорбительным» по отношению к украинцам. К возмущённым также и присоединился глава Министерства культуры Украины Александр Ткаченко. — он пообещал отправить Netflix официальное письмо с жалобой.

«Удивительным образом «Эмили в Париже» удалось стать ещё хуже, хотя казалось, что это дно не пробить», — пишет Kт.

«Эмили в Париже» мне изначально не понравился, новый сезон даже смотреть не собиралась и, видимо, не буду. Однажды репрезентация украинцев будет нормальной, но, видимо, не в этот раз», — прокомментировала Dosha.

«Почему Netflix ко всем толерантны, а украинку показали в таком ужасном виде в «Эмили в Париже?» — спрашивает la lune.

«Если оградиться от образа украинки в «Эмили в Париже», а вот взять, собственно, имя Петра — это что вообще такое? Из огромного количества украинских имён, они решили взять вообще не украинское», — негодует петчітаψ.

ИА REGNUM напоминает, что премьера первого сезона сериала «Эмили в Париже» состоялась в 2020 году. Второй сезон вышел 22 декабря 2021 года.