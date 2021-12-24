Вашингтон, 24 декабря, 2021, 21:49 — ИА Регнум. Французская студия Quantic Dream столкнулась с серьёзными проблемами в проекте разработки игры Star Wars Eclipse на основе франшизы «Звёздные войны». Об этом 24 декабря сообщает портал Game Rant.

Цитата из к/ф «Звёздные войны: Скайуокер. Восход». Реж. Джей Джей Абрамс. 2019. США

Известный инсайдер Том Хендерсон выложил в сеть видео, в котором утверждает, что игровой «движок» студии не вполне подходит для проекта Star Wars Eclipse из-за его ключевых особенностей, которые накладывают ограничение на масштаб уровней и количество NPC. Он отмечает, что из-за этого у Quantic Dream возникли проблемы с многопользовательской составляющей.

Как отмечает инсайдер, ситуацию усугубляет то, что игра находится в разработке уже более полутора лет, но всё ещё далека от релиза, и у студии до сих пор нет её рабочей версии.

Напомним, Quantic Dream анонсировала Star Wars Eclipse в рамках церемонии вручения премии The Game Awards 2021 за достижения в области видеоигр. События в игре развернутся во времена расцвета Галактической республики, задолго до тех, что были показаны в серии фильмов «Звёздные войны».