Ереван, , 21:37 — REGNUM Личная встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым может состояться 28 декабря в Санкт-Петербурге на саммите СНГ, сообщил глава армянского правительства в Facebook.

Путин, Алиев и Пашинян Иван Шилов © ИА REGNUM

Пашинян заявил, что поедет на саммит, где, вероятно, состоится его неформальная встреча с Алиевым. Об официальных двусторонних переговорах, правда, пока речи нет.

Он добавил, что Еревану нужен мир с Азербайджаном, есть заинтересованность в запуске переговоров о мирном договоре с Баку. Пашинян напомнил о предложенной сопредседателями Минской группы ОБСЕ повестке таких переговоров.

Пашинян «И мы заинтересованы в этом, мы не отказывались говорить на эту тему, и не собираемся отказываться».

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