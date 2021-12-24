Пашинян не исключил неформальной встречи с Алиевым
Ереван, 24 декабря, 2021, 21:37 — ИА Регнум. Личная встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым может состояться 28 декабря в Санкт-Петербурге на саммите СНГ, сообщил глава армянского правительства в Facebook.
Иван Шилов ИА REGNUM
Путин, Алиев и Пашинян
Пашинян заявил, что поедет на саммит, где, вероятно, состоится его неформальная встреча с Алиевым. Об официальных двусторонних переговорах, правда, пока речи нет.
Он добавил, что Еревану нужен мир с Азербайджаном, есть заинтересованность в запуске переговоров о мирном договоре с Баку. Пашинян напомнил о предложенной сопредседателями Минской группы ОБСЕ повестке таких переговоров.
«И мы заинтересованы в этом, мы не отказывались говорить на эту тему, и не собираемся отказываться».