Ереван, 24 декабря, 2021, 21:37 — ИА Регнум. Личная встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым может состояться 28 декабря в Санкт-Петербурге на саммите СНГ, сообщил глава армянского правительства в Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин, Алиев и Пашинян

Пашинян заявил, что поедет на саммит, где, вероятно, состоится его неформальная встреча с Алиевым. Об официальных двусторонних переговорах, правда, пока речи нет.

Он добавил, что Еревану нужен мир с Азербайджаном, есть заинтересованность в запуске переговоров о мирном договоре с Баку. Пашинян напомнил о предложенной сопредседателями Минской группы ОБСЕ повестке таких переговоров.