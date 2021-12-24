Ливерпуль, Великобритания, 24 декабря, 2021, 21:36 — ИА Регнум. 29-летний форвард «Ливерпуля» и сборной Египта Мохаммед Салах может стать самым высокооплачиваемым футболистом в истории Английской Премьер-лиги. Руководство «мерсисайдцев» готово предложить нападающему контракт, по которому футболист будет получать около 25 миллионов фунтов за сезон. Об этом 24 декабря сообщило издание ESPN.

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В текущем сезоне Мохаммед Салах принял участие в 24-х матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах, в которых отметился 22-мя забитыми мячами и 9-ю результативными передачами. После 18-ти туров Английской Премьер-лиги 2021/22 Салах, забив пятнадцать мячей, занимает первое место в гонке бомбардиров.

Текущее соглашение Салаха с «Ливерпулем» рассчитано до 30 июня 2023 года. Трансферная стоимость лидера «мерсисайдцев», по оценкам портала transfermarkt, составляет 100 миллионов евро.