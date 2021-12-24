Москва, , 21:32 — REGNUM Президент России Владимир Путин не планирует звонить своему американскому коллеге Джозефу Байдену для поздравления его с Рождеством. Об этом 24 декабря сообщил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Владимир Путин и Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

«Нет, в планах нет», — приводит RT ответ пресс-секретаря на соответствующий вопрос.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Дмитрий Песков не исключил, что Владимир Путин и Джо Байден могут провести переговоры в режиме видеосвязи до конца текущего года. Вместе с тем он отметил, что конкретных договорённостей на этот счёт пока нет.