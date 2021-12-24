Бергамо, Италия, , 21:27 — REGNUM «Верона», выступающая в высшем дивизионе чемпионата Италии по футболу, опередила «Дженоа» в борьбе за 26-летнего атакующего полузащитника «Аталанты» и сборной России Алексея Миранчука. Руководство «Вероны» планирует взять футболиста в аренду на полсезона с последующим правом выкупа. Об этом 24 декабря сообщило издание TuttoAtalanta.

Алексей Миранчук Дарья Драй © ИА REGNUM

Ранее сообщалось, что в подписании Миранчука заинтересован лично главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко.

В текущем сезоне Алексей Миранчук принял участие в двенадцати матчах за клуб из Бергамо во всех турнирах, проведя на поле лишь 398 минут. На счету российского футболиста один забитый мяч и две результативные передачи.

Текущее соглашение Миранчука с «Аталантой» рассчитано до 30 июня 2024 года. Transfermarkt оценивает полузащитника в 13,5 миллиона евро.