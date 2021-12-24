Лос-Анджелес, США, 24 декабря, 2021, 21:26 — ИА Регнум. Онлайн-кинотеатр Disney Plus выложил в сеть новый тизер-трейлер сериала «Книга Боба Фетта» на основе медиафраншизы «Звёздные войны». Ролик был опубликован 24 декабря на twitter-странице компании.

Скриншот с YouTube Боба Фетт

В новом видео, в частности, показан момент, когда Боба Фетт пытается склонить на свою сторону криминальных авторитетов планеты Татуин. Ранее все эти лидеры признавали силу и власть Джаббы Хатта, трон которого неожиданно занят Фетт.

https://twitter.com/disneyplus/status/1474394436373254144

Напомним, премьера сериала «Книга Бобы Фетта» состоится на сайте Disney Plus 29 декабря 2021 года. Роль Фетта в сериале исполнит Темуэра Моррисон, его помощницу Феннек Шанд сыграет Минг-На Вен. Ранее ИА REGNUM сообщило, что в сети появилась информация о производственном бюджете шоу.