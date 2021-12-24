Техас, США, , 21:27 — REGNUM Пограничный патруль США обнаружил в секторе Дель-Рио пятерых детей, которые незаконно въехали в страну без родителей и законных представителей. Об этом 24 декабря сообщило новостное агентство Гондураса La Prensa.

Карта Техаса Bertow

Офицерами была задержана группа из 27 нелегалов, среди которых оказались самостоятельно путешествующие пятилетняя девочка с годовалым братом и один пятилетний мальчик. На руках у детей были заметки с номерами телефонов родственников, проживающих в США, а также копии свидетельств о рождении.

В составе другой группы нелегалов были задержаны два брата 9 и 7 лет, которые также имели контактные данные родственников и документы.

Все несовершеннолетние были переданы на попечение департамента здравоохранения.

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