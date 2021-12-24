Техас, США, 24 декабря 2021, 21:27 — REGNUM Пограничный патруль США обнаружил в секторе Дель-Рио пятерых детей, которые незаконно въехали в страну без родителей и законных представителей. Об этом 24 декабря сообщило новостное агентство Гондураса La Prensa.

Карта Техаса
Карта Техаса
Bertow

Офицерами была задержана группа из 27 нелегалов, среди которых оказались самостоятельно путешествующие пятилетняя девочка с годовалым братом и один пятилетний мальчик. На руках у детей были заметки с номерами телефонов родственников, проживающих в США, а также копии свидетельств о рождении.

В составе другой группы нелегалов были задержаны два брата 9 и 7 лет, которые также имели контактные данные родственников и документы.

Все несовершеннолетние были переданы на попечение департамента здравоохранения.

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