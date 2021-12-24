Казань, 24 декабря, 2021, 21:20 — ИА Регнум. Мэр Елабуги Рустем Нуриев на своей странице в Instagram извинился за высказывания в адрес непривитых пенсионеров. «Глубоко сожалею, что мои эмоциональные слова исказили истинный смысл моих переживаний. Приношу искренние извинения всем, кого задели эти слова», — написал он.

Instagram.com/mr.nuriev_rustem Мэр Елабуги Рустем Нуриев

Нуриев пояснил, что его слова были продиктованы исключительно тревогой за жителей Елабуги.

«Для меня лично, как мэра Елабуги, вопрос защиты людей от коронавируса — самый важный и актуальный сегодня. Особенно когда речь идет о жизни и здоровье старшего поколения», — подчеркнул глава города и добавил, что сейчас прилагаются всевозможные усилия, чтобы «остановить эту заразу».

Отметим, подписчиков главы Елабуги в социальной сети извинения Нуриева не удовлетворили. Пользователи обвиняют мэра в неискренности, несдержанном поведении и необдуманности слов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на заседании оперативного штаба республики Нуриев говорил: «Я привитый, приходит ко мне пенсионер на личный приём и меня заражает. Мне зачем такой пенсионер нужен? Это не пенсионер — это враг настоящий».

По его мнению, когда раздаются деньги на 9 мая или в День пожилых людей, необходимо сразу спрашивать медицинский сертификат.

Слова Нуриева сочли недопустимым участники движения «Ветераны России», которые планируют обратиться в Генеральную прокуратуру РФ.

Жестко отреагировал на поведение мэра Елабуги и глава Татарии Рустам Минниханов, назвав его также недопустимым и заслуживающим самого жесткого осуждения.

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