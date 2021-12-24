Лос-Анджелес, США, , 21:19 — REGNUM Актёр и бывший губернатор Калифорнии (США) Арнольд Шварцнеггер подарил дома нуждающимся ветеранам. Об этом артист сообщил в личном Instagram-аккаунте 24 декабря.

Арнольд Шварцнеггер Цитата из х/ф «Терминатор 3: Восстание машин». Реж. Джонатан Мостоу. 2003. США, Германия, Великобритания, Япония

Шварцнеггер подарил 25 домов бездомным из Лос-Анджелеса. «Сегодня я рано начал праздновать Рождество… Было здорово провести время с нашими героями и поприветствовать их в их новых домах», — подписал публикацию актёр.

Ранее рэпер Канье Уэст (Йе) заявил о том, что собирается решить проблему с бездомными в Лос-Анджелесе. Он планирует создать рабочие места для нуждающихся на базе ого компаний.

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