Лос-Анджелес, США, 24 декабря, 2021, 21:19 — ИА Регнум. Актёр и бывший губернатор Калифорнии (США) Арнольд Шварценеггер подарил дома нуждающимся ветеранам. Об этом артист сообщил в личном Instagram-аккаунте 24 декабря.

Цитата из х/ф «Терминатор 3: Восстание машин». Реж. Джонатан Мостоу. 2003. США, Германия, Великобритания, Япония Арнольд Шварцнеггер

Шварценеггер подарил 25 домов бездомным из Лос-Анджелеса. «Сегодня я рано начал праздновать Рождество… Было здорово провести время с нашими героями и поприветствовать их в их новых домах», — подписал публикацию актёр.

Ранее рэпер Канье Уэст (Йе) заявил о том, что собирается решить проблему с бездомными в Лос-Анджелесе. Он планирует создать рабочие места для нуждающихся на базе его компаний.