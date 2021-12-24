Нижневартовск, Югра, 24 декабря, 2021, 21:19 — ИА Регнум. В Югре жители Нижневартовска обнаружили в автобусе раздетого несовершеннолетнего мальчика. Об этом сообщает телеграм-канал «Сейчас|Нижневартовск».

Цитата из к/ф «Малыш». Реж. Чарльз Чаплин. 1921. США Ребёнок

В экстренные службы вечером 24 декабря обратились пассажиры городского автобуса №16, которые заметили раздетого мальчика в салоне. На конечной остановке автобус с ребёнком ждали сотрудники полиции.

Ребёнок проехал половину города в нижнем белье, летней обуви и куртке. Водитель автобуса отдал ему свои штаны, пассажиры всячески пытались согреть. Личность ребёнка и его родителей устанавливается.

«По информации свидетелей, ребёнок трудно разговаривает», — сообщает телеграм-канал.