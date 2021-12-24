Дортмунд, Германия, , 21:18 — REGNUM Экс-голкипер сборной Германии и директор «Баварии» Оливер Кан прокомментирован информацию о возможном переходе таранного форварда сборной Норвегии Эрлинга Холанда: «У нас есть Роберт Левандовски. Он все еще способен забивать по 30−40 голов за сезон в течение нескольких нет», — цитирует Кана журналист Фабрицио Романо.

Форвард сборной Норвегии Эрлинг Брёут Холанд Werner100359

Ранее агент 21-летнего Холанда Мино Райола сообщал, что его клиент следующим сменит «Боруссию» на один из топ-клубов Европы. На норвежца претендуют «Манчестер Сити», «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Юнайтед», «Барселона» и «Реал».

В текущем сезоне Эрлинг Холанд принял участие в шестнадцати матчах за «шмелей» во всех турнирах, в которых отметился девятнадцатью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.