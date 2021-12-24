Ереван, , 21:16 — REGNUM Теоретически встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом возможна, сообщил 24 декабря глава армянского правительства в Facebook.

Никол Пашинян Primeminister.am

Отметив, что в случае успеха переговоров спецпредставителя Армении Рубена Рубиняна и его коллеги из Турции Сердара Кылыча «за ним (за диалогом спецпредставителей — прим. ИА REGNUM) должны последовать встречи на высоком уровне».

Пашинян «То есть, если процесс будет успешным, конечно, произойдёт моя встреча с Эрдоганом».

Напомним, 20 декабря турецкая сторона анонсировала переговоры спецпредставителей Анкары и Еревана «по вопросам нормализации отношений» между двумя странами. Встреча может состояться «в самое ближайшее время».

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