Ереван, 24 декабря, 2021, 21:16 — ИА Регнум. Теоретически встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом возможна, сообщил 24 декабря глава армянского правительства в Facebook.

Primeminister.am Никол Пашинян

Отметив, что в случае успеха переговоров спецпредставителя Армении Рубена Рубиняна и его коллеги из Турции Сердара Кылыча«за ним (за диалогом спецпредставителей — прим. ИА REGNUM) должны последовать встречи на высоком уровне».

Пашинян «То есть, если процесс будет успешным, конечно, произойдёт моя встреча с Эрдоганом».

Напомним, 20 декабря турецкая сторона анонсировала переговоры спецпредставителей Анкары и Еревана «по вопросам нормализации отношений» между двумя странами. Встреча может состояться «в самое ближайшее время».