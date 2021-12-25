Белград, 25 декабря 2021, 02:53 — REGNUM Сербия получила противотанковые ракеты «Корнет» российского производства. Об этом 24 декабря сообщило агентство «Спутник».

Пуск «Корнета»
Пуск «Корнета»
Ольги Балашовой

Поставки этого вида вооружения анонсировал президент Сербии Александр Вучич после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Сочи 25 ноября.

Напомним, что противотанковый ракетный комплекс «Корнет» предназначен для поражения современной и перспективной бронетанковой техники, оснащенной динамической защитой, фортификационных сооружений, живой силы противника, малоскоростных воздушных и надводных целей в любое время суток в сложных метеорологических условиях, при наличии пассивных и активных оптических помех. Комплекс «Корнет» был разработан в КБ Приборостроения в Туле.