Белград, 25 декабря, 2021, 02:53 — ИА Регнум. Сербия получила противотанковые ракеты «Корнет» российского производства. Об этом 24 декабря сообщило агентство «Спутник».

Ольги Балашовой Пуск «Корнета»

Поставки этого вида вооружения анонсировал президент Сербии Александр Вучич после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Сочи 25 ноября.

Напомним, что противотанковый ракетный комплекс «Корнет» предназначен для поражения современной и перспективной бронетанковой техники, оснащенной динамической защитой, фортификационных сооружений, живой силы противника, малоскоростных воздушных и надводных целей в любое время суток в сложных метеорологических условиях, при наличии пассивных и активных оптических помех. Комплекс «Корнет» был разработан в КБ Приборостроения в Туле.