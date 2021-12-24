Вашингтон, , 21:13 — REGNUM Поклонники игры Titanfall 2 в сообществе ПК-геймеров начали открывать собственные серверы, желая избавиться от угрозы сетевых атак. Об этом 24 декабря сообщает портал Screen Rant.

Обложка Titanfall 2 Обложка компьютерной игры Titanfall 2

Модификация Titanfall 2, позволяющая играть на пользовательских серверах Northstar, выложена на сервисе GitHub. При её установке геймеры могут создавать собственные серверы с помощью «пользовательских скриптов и ресурсов».

Как заявляют разработчики мода, главным преимуществом в этом случае является то, что злоумышленникам, желающим испортить игру фанатам Titanfall 2, сначала нужно узнать IP-адреса игроков, что сделать «невозможно», поскольку они не будут отображаться на «главном сервере» Titanfall 2 .

Напомним, в сентябре 2021 года в сети появилась информация о том, что игроки Titanfall 2 стали жертвами хакеров. Тогда отмечалось, что в игре якобы была найдена серьёзная уязвимость, из-за чего геймеры стали массово удалять Titanfall 2 с компьютеров. Позже компания Respawn Entertainment провела расследование и признала наличие уязвимости, но отметила, что в самом худшем случае злоумышленники смогут лишь закрыть клиент игры.

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