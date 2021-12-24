Игроки Titanfall 2 создали собственные серверы, чтобы не бояться хакеров
Вашингтон, 24 декабря, 2021, 21:13 — ИА Регнум. Поклонники игры Titanfall 2 в сообществе ПК-геймеров начали открывать собственные серверы, желая избавиться от угрозы сетевых атак. Об этом 24 декабря сообщает портал Screen Rant.
Модификация Titanfall 2, позволяющая играть на пользовательских серверах Northstar, выложена на сервисе GitHub. При её установке геймеры могут создавать собственные серверы с помощью «пользовательских скриптов и ресурсов».
Как заявляют разработчики мода, главным преимуществом в этом случае является то, что злоумышленникам, желающим испортить игру фанатам Titanfall 2, сначала нужно узнать IP-адреса игроков, что сделать «невозможно», поскольку они не будут отображаться на «главном сервере» Titanfall 2 .
Напомним, в сентябре 2021 года в сети появилась информация о том, что игроки Titanfall 2 стали жертвами хакеров. Тогда отмечалось, что в игре якобы была найдена серьёзная уязвимость, из-за чего геймеры стали массово удалять Titanfall 2 с компьютеров. Позже компания Respawn Entertainment провела расследование и признала наличие уязвимости, но отметила, что в самом худшем случае злоумышленники смогут лишь закрыть клиент игры.