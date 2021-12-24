Москва, 24 декабря, 2021, 21:09 — ИА Регнум. Певица Margo (Маргарита Овсянникова) сообщила о своей беременности. В личном Instagram-аккаунте 24 декабря она опубликовала фотографии, на которых видны изменения в её фигуре.

Pixabay.com Беременность

https://www.instagram.com/p/CX3DfK3IETm/

Певица коротко подписала снимки эмодзи в виде сердца. В комментариях к посту Овсянникову поздравил исполнитель Artik (Артём Умрихин).

ИА REGNUM напоминает, что Маргарита Овсянникова является российской певицей и блогером. Она стала известна в 2017 году после участия в телешоу «Дом-2».