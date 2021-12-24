Манчестер, Великобритания, , 21:04 — REGNUM 24 декабря журналист Фабрицио Романо сообщил, что руководство «Манчестер Юнайтед» намерено отклонять все предложения других клубов по трансферу 28-летнего центрального полузащитника сборной Франции Поля Погба. Клуб ожидает ответа француза на предложенный контракт.

Поль Погба Светлана Бекетова

Текущее соглашение Погба с «красными дьяволами» рассчитано до 30 июня 2022 года.

В текущем сезоне Поль Погба из-за травмы бедра принял участие лишь в тринадцати матчах за «манкунианцев» во всех турнирах, в которых отметился семью результативными передачами.

Французский полузащитник выступает за «Манчестер Юнайтед» с 9 августа 2016 года после ухода из туринского «Ювентуса» за 105 миллионов евро. Трансферная стоимость футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 55 миллионов евро.