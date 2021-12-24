Ньюкасл, Великобритания, 24 декабря, 2021, 21:01 — ИА Регнум. 24 декабря итальянский журналист Фабрицио Романо сообщил, что руководство «Ньюкасла» планирует усилить основной составе команды в зимнее трансферное окно, подписав 21-летнего центрального защитника «Лилля» и национальной сборной Нидерландов Свена Ботмана.

Losc.fr «Лилль»

Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает нидерландского защитника в 30 миллионов евро. Соглашение Ботмана с французским клубом рассчитано до 30 июня 2025 года.

В текущем сезоне Свен Ботман принял участие в шестнадцати матчах за «Лилль» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Метца» и одной результативной передачей.

Прошлым летом попытки подписать Свена Ботмана предпринимали «Севилья», «Вулверхэмптон» и «Аталанта».