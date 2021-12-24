Белград, 25 декабря, 2021, 02:51 — ИА Регнум. Инициатива Open Balkan является абсолютно вредительской с точки зрения сербских национальных интересов. Такое мнение высказал ИА REGNUM сербский политик, лидер движения «Освобождение» Младжан Джорджевич.

Младжан Джорджевич

Напомним, что 20 и 21 декабря в Тиране состоялась встреча президента Сербии Александра Вучича с премьер-министром Албании Эди Рамой и уже бывшим премьером Северной Македонии Зораном Заевым в рамках инициативы Open Balkan. Эта инициатива предусматривает создание зоны свободной торговли между тремя балканскими государствами. По словам Вучича, инициатива обеспечит гражданам трех стран возможность перемещаться по региону без границ.

По мнению Джорджевича, формирование единого экономического пространства между Сербией, Северной Македонией и Албанией является всего лишь «продолжением той политики предательства, которую президент Сербии Александр Вучич проводит еще с момента подписания Брюссельского соглашения в 2013 году и вплоть до Вашингтонского соглашения в 2020-м».

Политик напомнил, что проекту Open Balkan покровительствует Алекс Сорос, который также присутствовал на последней встрече инициативы в Тиране.

«Печально то, что встреча инициативы состоялась в том же месте, где месяц назад состоялась встреча правительства Албании с правительством сепаратистского Косово. Тогда стороны подписали 13 соглашений, которые фактически стирают границу между Сербией и Албанией и начинают интеграцию так называемого Косово в Албанию», — рассказал Джорджевич.

Политик считает, что Александр Вучич как президент государства не отреагировал на это событие так, как было нужно — не потребовал срочного заседания СБ ООН по этому вопросу, так как речь здесь идёт о переделе границ суверенного и международно признанного государства. Президент Сербии также не потребовал в соответствии с резолюцией 1244 СБ ООН возвращения в Косово и Метохию 1000 сербских военных и полицейских, которые могли бы защищать границу, продолжил политик.

«Всего лишь через месяц после этого события Вучич поехал в Тирану, чтобы подписать с Зораном Заевым и Эди Рамой соглашения, которые полезны разве что для осуществления проекта «Великой Албании». Open Balkan подразумевает, что преступники смогут беспрепятственно заниматься контрабандой наркотиков, табака, оружия, людей, товаров», — заявил политик.