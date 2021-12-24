Саранск, , 20:59 — REGNUM Депутаты Госсобрания Мордовии на заседании 24 декабря приняли закон о республиканском бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов в окончательном чтении. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Бюджет Gosrf.ru

Ожидается, что доходы республиканского бюджета в 2022 году составят 47,891 млрд рублей, расходы — 48,891 млрд рублей. Дефицит прогнозируется в размере 1 млрд рублей или около 2% от расходной части.

Отмечается, что источник финансирования дефицита бюджета — реальные остатки денежных средств на едином счете бюджета за счет доходов, поступивших в текущем году.

Кроме того, в 2022 году должна стартовать Программы социально-экономического развития Мордовии на 2022−2026 годы, на реализацию мероприятий программы ежегодно будет выделяться 1 млрд рублей из федерального бюджета.

Согласно планам, 54% расходов бюджета будущего года или 26,517 млрд рублей носят социально значимый характер.

Бюджеты 2023 и 2024 годов по соглашению с Минфином России сформированы с профицитом. Так, в 2023 году доходы ожидаются в размере 45,08 млрд рублей, расходы — 44,985 млрд рублей, профицит запланирован в размере 95 млн рублей. В 2024 году доходная часть составит 47,053 млрд рублей, расходная — 44,320 млрд рублей, профицит увеличится до 2,732 млрд рублей или 5,08% от доходов бюджета.

Расходы на обслуживание госдолга республики в 2022 году запланированы в размере 554,3 млн рублей, что ниже уровня предыдущего года на 54% или на 656,9 млн рублей.

ИА REGNUM напоминает, бюджет Мордовии 2021 года был принят с доходами 42,783 млрд рублей, расходами — 41,992 млрд рублей, профицит составил 791 млн рублей.

С учетом последних изменений в 2021 году доходная часть бюджета республики составляет 46,386 млрд рублей, расходная — 46,291 млрд рублей, профицит сократился до 95 млн рублей.