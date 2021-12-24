Москва, , 20:59 — REGNUM Блогер Лунаком (Эвелина Тарханова) сообщила о том, что её забирают в больницу. Она написала об этом пост в историях личного Instagram-аккаунта 24 декабря.

Блогер Лунаком (Эвелина Тарханова) Скриншот с YouTube

Блогер поделилась с подписчиками снимком из кареты скорой помощи. После этого она не выходила на связь в соцсетях — о причинах госпитализации Лунаком не рассказала.

Ранее Лунаком пожаловалась на проблемы со здоровьем. Блогер призналась, что постоянно испытывает тошноту и не хочет есть.

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