Москва, 24 декабря, 2021, 20:59 — ИА Регнум. Блогер Лунаком (Эвелина Тарханова) сообщила о том, что её забирают в больницу. Она написала об этом пост в историях личного Instagram-аккаунта 24 декабря.

Скриншот с YouTube Блогер Лунаком (Эвелина Тарханова)

Блогер поделилась с подписчиками снимком из кареты скорой помощи. После этого она не выходила на связь в соцсетях — о причинах госпитализации Лунаком не рассказала.

Ранее Лунаком пожаловалась на проблемы со здоровьем. Блогер призналась, что постоянно испытывает тошноту и не хочет есть.