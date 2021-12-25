Москва, 25 декабря, 2021, 12:11 — ИА Регнум. Slava Marlow и авторы онлайн-игры Free Fire в рамках коллаборации выпустили трек и видеоклип «Миллион дорог». Об этом ИА REGNUM 25 декабря сообщила пресс-служба компании Garena.

Скриншот с YouTube Free Fire

Разработчики также объявили, что в Free Fire были добавлены предметы из именной коллекции музыканта и продюсера, эксклюзивная эмоция, а также скины (образы) предметов и одежды. Отмечается, что важной частью совместного проекта стало игровое событие «Битва Льда и Пламени», в рамках которого в игре появились предметы от бренда Slava Marlow, которые доступны только российским геймерам.

«Коллаборация с Free Fire — однозначно самая большая и зрелищная из всех, где я участвовал», — сказал Slava Marlow.

Напомним, Free Fire — это многопользовательская игра в жанре королевской битвы (в конце матча должен остаться только один игрок или команда, область сражения постоянное уменьшается), которую разрабатывает студия 111dots. Её релиз состоялся 23 августа 2017 года.