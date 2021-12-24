Москва, 24 декабря, 2021, 20:51 — ИА Регнум. Социальная сеть «ВКонтакте» сняла вертикальный сериал под названием «Не спелись». Страница проекта появилась в разделе «Клипы» 24 декабря.

«Вконтакте»

По сюжету, главные герои, продюсер Тимофей и музыкальный редактор Алина, занимаются организацией новогоднего концерта, вроде шоу «Голубой огонёк». В съёмках сериала принял участие музыкант Антоха МС.

Добавим, что премьера первой серии состоялась 24 декабря 2021 года. Всего в шоу будет шесть эпизодов — последний выйдет 31 декабря.