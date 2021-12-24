24 декабря 2021 | Время чтения 4 мин

Джозеф Тёрнер, , 21:50 — REGNUM Сенатор от Республиканской партии США Рэнд Пол (штат Кентукки), следуя ежегодной традиции, опубликовал «Фестивус-отчет за 2021 год», в котором он высказывает негодование по поводу бесполезных трат федерального правительства, а также указывает, куда деньги лучше следовало направить.

Доллар Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, что Фестивус — это пародийный предрождественский праздник, который вошел в американскую культуру благодаря сериалу «Сайнфелд». Смысл праздника заключается в высказывании жалоб в кругу семьи перед Рождеством, 23 декабря.

Офис Пола подсчитал, что правительство США напрасно потратило $52 598 515 585 на исследование голубей, раздачу детям нездоровой пищи и уговоры граждан Вьетнама не сжигать мусор.

Основной атрибут праздника — ничем не украшенный алюминиевый «Шест фестивуса» Matthew Keefe

Указывается, что $549 млн ушли на самолеты ВВС Афганистана, которые, по его словам, позже были списаны на металлолом, еще $2,4 млрд ушло на строительство зданий в Афганистане, которые, по сути, остались неиспользованными. Также упоминается о программе по исследованию голубей, играющих в игровые автоматы, которая стоила $465 339. Пол подсчитал, что так как средний американский налогоплательщик платит порядка $15 332, правительство впустую тратит налоги примерно 3,4 миллиона американцев. В отчете также указывается, что $52 млрд можно было бы направить на строительство четырехполосных шоссе на всей территории США, на помощь ветеранам или на то, чтобы выплатить каждому человеку в мире $6,78.

Американские интернет-пользователи бурно обсудили отчет под соответствующей публикацией Fox News.

«Как насчет 83 миллиардов долларов, которые мы оставили в Афганистане? А как насчет 2 миллиардов долларов на материалы для стен, ржавеющие на границей? Я не специалист, но, по моим подсчетам, мы потеряли сотни миллиардов», — указывает PatriotMissileBattery#1.

Афганистан Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Нам нужно независимое агентство по управлению расходами Конгресса, которое отчитывается о том же, что и Рэнд Пол, но делает это ежемесячно», — считает independentveteran982.

«Вот чем должен заниматься сенатор. Трамп намного лучше обращался с деньгами налогоплательщиков», — вспоминает Zxc6543.

«Народ, правительственные растраты происходили на протяжении десятилетий, но то, как наши «представители» делают это сейчас, является наглым. Они знают, что мы их не контролируем, поэтому они могут делать всё, что хотят. Когда приближается время выборов, они знают, что многие забудут о их проступках, а несколько обещаний удовлетворят некоторых», — размышляет JusticeNeedsServed.

«Очевидно, что нам нужно меньшее правительство и ограничения срока полномочий для всех», — подчеркивает ErikLehnsherr.

«Список должен начинаться с того, сколько платят Конгрессу», — пишет 2MakeSense.

Конгресс США Whitehouse.gov

«Это просто ужасающе. Удивительно, что деньги, выделенные на гендерные исследования в Пакистане, не попали в его список (из первого законопроекта Байдена)», — напоминает AnOpinionWorthHaving.

«Гендерные исследования в Пакистане? В Пакистане есть три гендера — мужчина, женщина и самоубийца. Вот и всё. Только что спас всех от исследования стоимостью миллион долларов», — отвечает Brokendrum.

«Если бы я относился к своим деньгам с таким же пренебрежением, как это делает правительство, я бы остался без гроша в кармане», — предполагает Mindofmyown.

«Конгрессмены должны получать зарплату, равную нынешнему заработку среднего американского домохозяйства, и ни цента больше! Тогда они смогут получать автоматическое повышение зарплаты в зависимости от роста доходов среднего американского домохозяйства. Если средняя американская семья теряет деньги, то и Конгресс тоже. Также не должно быть пожизненных льгот — они должны жить точно так же, как люди, которых они представляют… ни больше, ни меньше. У большинства американцев больше нет пенсионных планов… Конгресс должен иметь такую же программу», — уверен ConstitutionalGirl.

«Мне нужна государственная работа. Я хочу зарабатывать $100 тыс. в год и при этом каким-то образом иметь миллионы на своем банковском счету», — иронизирует 5thpointofcontact.

«Верховный суд США — единственная государственная структура, которая традиционно возвращает неиспользованный бюджет. На самом деле, нерациональные расходы намного, намного больше!» — восклицает arnoldthepoet.

Как писал Руслан Хубиев для ИА REGNUM в статье «Коррупция в США: как это работает», с циничной точки зрения, простым жителям США все равно, сколько миллиардов ворует их верхушка, до тех пор пока их уровень жизни выше, чем у остальных. Но рано или поздно экономика Соединенных Штатов вернется в реальный мир, и простой гражданин Америки ужаснется масштабам «цивилизованной» коррупции, в которой Вашингтон десятилетиями «уличал» других.