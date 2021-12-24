Санкт-Петербург, , 20:50 — REGNUM Депутат Государственной думы России Сергей Боярский избран секретарем Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия». За это проголосовали 24 декабря делегаты региональной партийной конференции.

Сергей Боярский Дарья Драй © ИА REGNUM

Ранее кандидатуру Сергея Боярского на должность врио секретаря регионального отделения Президиуму Генсовета партии рекомендовал председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. С 3 декабря Боярский занял этот пост, а сегодня избавился от приставки «врио».

"Сергей Михайлович представляет наш город в нижней палате парламента второй созыв подряд. Он здесь родился и вырос, хорошо знает город, понимает, какие вопросы волнуют жителей больше всего <…> Во многом благодаря его активной работе мы расширили базу наших сторонников», — сказал на конференции секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

В свою очередь Сергей Боярский поблагодарил петербургских однопартийцев за оказанное доверие.

«Это большая ответственность и вызов. Я готов приложить все свои силы и компетенции для реализации планов по укреплению и развитию регионального отделения «Единой России» во благо нашего родного города и его жителей», — сказал Сергей Боярский.