Санкт-Петербург, 24 декабря, 2021, 20:50 — ИА Регнум. Депутат Государственной думы России Сергей Боярский избран секретарем Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия». За это проголосовали 24 декабря делегаты региональной партийной конференции.

Дарья Драй ИА REGNUM Сергей Боярский

Ранее кандидатуру Сергея Боярского на должность врио секретаря регионального отделения Президиуму Генсовета партии рекомендовал председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. С 3 декабря Боярский занял этот пост, а сегодня избавился от приставки «врио».

"Сергей Михайлович представляет наш город в нижней палате парламента второй созыв подряд. Он здесь родился и вырос, хорошо знает город, понимает, какие вопросы волнуют жителей больше всего <…> Во многом благодаря его активной работе мы расширили базу наших сторонников», — сказал на конференции секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

В свою очередь Сергей Боярский поблагодарил петербургских однопартийцев за оказанное доверие.

«Это большая ответственность и вызов. Я готов приложить все свои силы и компетенции для реализации планов по укреплению и развитию регионального отделения «Единой России» во благо нашего родного города и его жителей», — сказал Сергей Боярский.