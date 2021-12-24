Тюмень, 24 декабря, 2021, 20:39 — ИА Регнум. Спрос на термальные курорты Тюменской области совпадает с периодами реализации программы субсидируемых поездок по России Федерального агентства по туризму и платежной системы «Мир». Об этом «Деловому кварталу» сообщили в региональном департаменте потребительского рынка и туризма.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туризм

Летом и зимой на тюменские термы устремляются жители ХМАО, ЯНАО, Свердловской, Челябинской и Курганской областей. А также Омской области, Москвы и Пермского края. Из зарубежных туристов Тюменскую область посетили люди из Германии, Казахстана, Белоруссии, Украины, Эстонии и Швеции.

По прогнозам регионального департамента потребительского рынка и туризма, турпоток в Тюменскую область по итогам 2021 года может достичь трёх миллионов человек — на 40% больше, чем в 2020 году. Отмечается, что для посещения горячих источников в Тюменской области требуется QR-код вакцинированного.