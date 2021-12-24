Москва, 24 декабря, 2021, 20:37 — ИА Регнум. Блогер Рустам Набиев стал членом Общественной Палаты РФ по указу президента России Владимира Путина. Об этом 24 декабря он сообщил в личном Instagram-аккаунте.

ОП РФ Общественная палата РФ

https://www.instagram.com/p/CX2hEE4qov2/

«Для меня это новая ветка, новый вид деятельности, новая должность, поэтому очень хочется надеяться, что она принесёт максимум пользы людям, которые в меня верят!» — поделился своими впечатлениями Набиев. Он также добавил, что пока не знает, какими проектами будет заниматься — это станет известно в 2022 году.

ИА REGNUM напоминает, что Рустам Набиев является блогером, общественным активистом, а также параспортсменом. В 2015 году он лишился ног из-за обрушения казармы ВДВ.