Санкт-Петербург, 24 декабря, 2021, 20:31 — ИА Регнум. В Петербурге началась выплата долгов по зарплате бывшим и действующим сотрудникам обанкротившегося ОАО «Метрострой». Об этом 24 декабря сообщили в ОАО «Метрострой Северной Столицы» (МССС), в которое уже перешло большинство работников проблемного предприятия.

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Для выплаты долгов использована схема, ранее одобренная городскими властями и руководством МССС. Речь идет о заключении долгосрочных арендных договоров с ОАО «Метрострой» на аренду принадлежащего банкроту оборудования, недвижимости и предоплаты по ним за несколько месяцев аренды.

«АО МССС направило первый авансовый платеж за аренду оборудования в размере 270 млн рублей. Средства пойдут на погашение долга перед бывшими и нынешними сотрудниками ОАО «Метрострой», — сообщили в пресс-службе МССС.

Напомним, общая сумма задолженности оценивается в 332 млн рублей без учета налоговых и иных обязательных отчислений. В ее составе — зарплата за сентябрь 2021 года (когда предприятие находилось в процедуре банкротства и производственная деятельность не осуществлялась), компенсации за неиспользованные отпуска, положенные работникам при увольнении, а также зарплаты за период с 1 по 11 октября.