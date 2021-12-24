Москва, , 20:32 — REGNUM Переговоры с Западом для России во многом бессмыслены. Об этом 24 декабря заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин (СРЗП) в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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По мнению парламентария, Запад тем и отличается, что никогда не соблюдает взятые на себя обязательства. Поэтому единственное, что понимает его истеблишмент, это не слова дипломатов, а действия, демонстрирующие силу.

«Меня пугают разговоры о том, что мы хотим от Запада гарантий. Люди, которые верят Западу бывают только двух сортов. Одни уже умерли и лежат в могилах, вторые еще живы, но дураки. Третьей категории, которые верят Западу всерьез — их не бывает. Поэтому разговор с Западом на вербальном, юридическом уровне возможен, но он столь же продуктивен, как разговор с обезьяной. Вы можете сколько угодно разговаривать, но если она хочет банан, никакие ваши аргументы это не пробьют», — сказал Делягин.

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